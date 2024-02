Miwa e i suoi Componenti protagonisti al Carnevale "Circus"

A Castiglione della Pescaia secondo appuntamento con il Carnevale "Circus". Domani alle 14.30 in piazza Garibaldi una giornata di divertimento con la street band itinerante "Miwa e i suoi Componenti". Quindi il Carnevale invaderà le strade del paese con giochi, balli e tante sorprese. Una visione del Carnevale alternativa proposta quest’anno dal Comitato Carnevale castiglionese in collaborazione con il Ccn (Centro Commerciale naturale di Castiglione), senza sfilata di carri ma con tanti momenti di festa e attrazioni per tutti.