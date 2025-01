Miriade di iniziative con l’Isgrec

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Come ogni anno l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea è impegnato nell’opera di commemorazione, divulgazione e conoscenza delle tragiche vicende che portarono all’internamento e alla morte di ebrei, rom, diversamente abili, internati militari, omosessuali, detenuti politici nei campi del Terzo Reich.

Proprio per questo motivo si è scelto quest’anno di partire con un nuovo format: un corso di aggiornamento per insegnanti, ma aperto a tutti, porterà il 3 febbraio 30 iscritti della provincia di Grosseto in visita al cosiddetto "Blocco 21", il Memoriale degli italiani di Auschwitz a Firenze, e al Museo e Centro di documentazione della deportazione e della Resistenza di Figline di Prato.

Sempre a un pubblico ampio è rivolta l’iniziativa di domani alle 17, alle Le Clarisse: Elena Vellati (Isgrec) introdurrà il volume di Catia Sonetti "Attraversare il tempo con le parole. Lettere di una famiglia ebraica da Livorno per Asmara, 1937-1947", dialogando con l’autrice, esperta di storia dell’ebraismo in Toscana e direttrice dell’Istituto della Resistenza di Livorno, partner di Isgrec nella rete toscana.

Per quanto riguarda invece le iniziative riservate alle scuole superiori di secondo grado della provincia di Grosseto, martedì alle 10.30, nella Sala Lorena dell’Hotel Airone, Isgrec porta a Grosseto la sociolinguista Vera Gheno e Luca Bravi (nella foto), esperto di didattica della Shoah ed Holocaust studies dal punto di vista della storia dell’educazione, che dialogheranno con gli studenti e le studentesse sul tema "Le parole della memoria tra passato e presente".

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0564 - 415219.