Mirella Pastorelli in corsa per diventare sindaco

"Pronti per cambiare". È questo il nome della lista a supporto della candidata a sindaco di Magliano, Mirella Pastorelli. Ieri Pastorelli ha presentato la sua squadra al ‘Movie’ di Magliano. "L’abbiamo chiamata Pronti per cambiare – ha esordito la candidata – perché è nostra intenzione cambiare radicalmente il modo di amministrare il territorio. Noi vogliamo tornare tra la gente, e restituire ai cittadini quel diritto alla trasparenza e al dialogo a cui, purtroppo, non sono più abituati. Vogliamo intraprendere insieme a loro un nuovo cammino di crescita e di sviluppo per il nostro territorio, tenendo in dovuta considerazione le loro aspettative e ascoltando i loro bisogni". Dunque una lista pensata non solo per "intercettare il malcontento che serpeggia" ma soprattutto per mettere sul tavolo una proposta politica di segno diverso rispetto a quella portata avanti dall’attuale giunta. "Per troppo tempo – spiega Pastorelli – la politica maglianese si è chiusa a chiave dentro il palazzo, rendendo di fatto impossibile ogni occasione di confronto". Ecco da chi è composta lista Pronti per Cambiare: Lisa Barnini 23 anni commessa, Piero Buccianti 64 anni ex forestale, Eloise Egger 41 anni responsabile sostenibilità, Andrea Farini 49 anni programmatore web, Nadia Fedeli 49 anni imprenditrice, Aldo Galimberti 73 anni imprenditore, GUido Gasparri 43 anni imprenditore, Tatiana Maggiotto 32 anni imprenditrice, Marcello Mancini 48 anni perito industriale, Doriana Melosini 70 anni ex impiegata di banca, Silvia Neri 51 anni dipendente pubblica e Remo Sonnini 78 anni imprenditore.

N.C.