Militari in alta uniforme e a cavallo a Massa Marittima per la festa di San Cerbone

Anche quest’anno si sono svolte a Massa Marittima le celebrazioni per San Cerbone, patrono della città. Autorità della provincia e cittadini non solo massetani, ma anche dei Comuni limitrofi, si sono riuniti per partecipare alla santa messa della mattina, officiata dai Vescovi, Carlo Ciattini e Giovanni Paccosi, quest’ultimo proveniente dalla diocesi di San Miniato. Anche quest’anno è stata forte la presenza dell’Arma dei Carabinieri: militari in Grande Uniforme all’interno della cattedrale. All’esterno invece, la presenza di Carabinieri a cavallo, effettivo al Reparto Biodiversità di Follonica, hanno reso ancora più suggestivo l’evento. I cavalli erano provenienti dalla riserva naturale statale Marsiliana, sita proprio nel comune di Massa Marittima, che non tutti sanno essere un vero fiore all’occhiello per l’intera organizzazione dell’Arma. La riserva, infatti, comprende terreni agricoli soggetti a periodica lavorazione e per l’addestramento degli animali.