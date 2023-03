Miglior esordio alla regia e miglior canzone "Margini" candidato ai David di Donatello

Dopo il successo riscontrato alla mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, aggiudicandosi anche il premio del pubblico, il film "Margini" vuole ripetersi, e questa volta proverà a farlo più in grande: infatti, ha ricevuto ben due nomination per il David di Donatello. La prima, per il regista Niccolò Falsetti, candidato per la categoria "Miglior esordio" e la seconda per la canzone "La palude", nominata per la categoria Migliore canzone originale.

La canzone, scritta dal regista insieme a Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti e Francesco Turbanti, e cantata da quest’ultimo con Emanuele Linfatti e Matteo Creatini, ha colpito in modo particolare. Il film grossetano, che ha fatto conoscere la città maremmana a tutta Italia, ha conquistato tutti in pochissimi mesi.

"La palude" si contenderà il premio con le canzoni: "Caro amico lontanissimo", del film "Colibrì", di Sergio Endrigo e cantata da Marco Mengoni, "Culi Calagni", del film "Il pataffio", di Stefano Bollani e "Proiettili", cantata da Elodie e Joan Thiele, colonna sonora del film "Ti mangio il cuore". Invece, come miglior regista esordiente, Falsetti se la vedrà con Carolina Cavalli, regista di "Amanda", Jasmine Trinca, con il film "Marcel", Giulia Louise Steigerwalt, grazie al film "Settembre" e Vincenzo Pirrotta, regista di "Spaccaossa". Ma a rappresentare la Maremma, ci sarà anche Ginevra De Carolis, nominata per la categoria Migliori costumi per il film "Diabolik".

Steven Santamaria