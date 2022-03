E' morto Michele Scuffiotti, Grosseto in lutto per il suo edicolante musicista

Grosseto, 5 marzo 2022 - Lutto a Grosseto per la morte di Michele Scuffiotti, 42 anni. Era un edicolante, espressione però riduttiva: intorno alla sua attività infatti fiorivano iniziative culturali e musicali. Era l'EdicolAcustica di via Roma, molto conosciuta in città. Proprio di fronte all'edicola spesso si tenevano concerti e appuntamenti. Ed è grande il cordoglio. Scuffiotti era da tempo ricoverato in ospedale per un'infezione. Aveva contratto il covid e, pur essendo sempre ricoverato, le sue condizioni sembravano migliorare. Poi la morte improvvisa.

"Con Edicola Acustica – aveva detto a La Nazione – ho voluto proprio valorizzare il ruolo dell’edicola come punto di aggregazione, dove ci si può confrontare e ci si può anche divertire, magari ascoltando o facendo della buona musica. Il tutto per far passare il messaggio che l’edicola non è morta e che non è soltanto un punto vendita".

Scuffiotti era entrato in ospedale a novembre 2021 a causa di una setticemia. Aveva avuto un malore proprio nella sua edicola. Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni serie. I suoi tanti amici avevano organizzato una serenata sotto le finestre dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove era ricoverato, cantando le sue canzioni preferite.

Ben più di cento, negli anni, gli artisti che sono passati da EdicolAcustica e che proprio grazie agli eventi di Michele Scuffiotti si sono fatti conoscere. Nel 2020 era uscita anche una compilation con i migliori brani che erano stati presentati all'edicola.