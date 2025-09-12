"Mi candido in Regione per difendere il nostro territorio"

Priscilla Schiano chiama a raccolta i suoi concittadini. La sua candidatura alle regionali con Forza Italia procede, ma adesso la consigliera di opposizione argentarina chiede il sostegno degli abitanti di Monte Argentario per entrare in Regione.

"Inizio un nuovo cammino – dice Schiano –: mi candido alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Il mio cuore e la mia forza partono da qui, dal nostro territorio, la mia casa e la mia famiglia. Per dieci anni ho avuto l’onore di servire Monte Argentario come vice sindaco e da oltre sette anni e mezzo continuo il mio impegno all’opposizione, sempre con lo stesso spirito: esserci, ascoltare, non tirarmi mai indietro. Il sociale è la mia missione, il mio impegno costante: non ho mai detto di no a chi ha bussato alla mia porta, e chi mi conosce sa che sono sempre pronta a correre per tutti, con dedizione e cuore. Oggi, però, sono io a chiedere aiuto ai cittadini: come io ci sono sempre stata per l’Argentario, oggi ho bisogno che l’Argentario ci sia per me".

"I miei obiettivi sono il sociale, la sanità, l’economia del mare, la sicurezza, i giovani e il lavoro – spiega –. Avendo vissuto un’esperienza politica territoriale parto avvantaggiata, perché conosco la situazione. Perché lo faccio? Io ho dedicato la vita al mio territorio e oggi ho la possibilità di aiutare il mio e altri territori da una posizione più alta. Quindi chiedo l’aiuto al mio luogo del cuore, spero di entrare in Regione e l’Argentario questa volta ha grandi possibilità di avere un rappresentante, ma deve essere compatto nella scelta. Il voto è disgiunto: si può votare un partito votando comunque persone diverse".

Andrea Capitani