Mercato tutelato, inizia il tour di Federconsumatori e Spi-Cgil

Inizia oggi a Follonica – alle 15.30 nella sala consiliare di largo Cavallotti - il tour provinciale di Federconsumatori e Spi Cgil per illustrare ai cittadini le novità relative alla fine del "mercato tutelato", che in provincia di Grosseto interessa 28mila famiglie residenti. Novità che purtroppo si associa al ritorno dell’Iva al 22%, dopo che il governo ha sospeso le misure di contenimento dei costi energetici. "In questi giorni - spiega Romualdi – sono davvero molte le domande dei consumatori ai nostri sportelli: sulla scelta tra tariffa a prezzo fisso o variabile, sulle migliori offerte, come cambiare fornitore, quali requisiti danno diritto a prezzi del gas vantaggiosi e tutelati. Per quanto ci riguarda, in questa fase, ricordiamo anzitutto che il mercato tutelato e ancora garantito per i cittadini che rientrano nelle casistiche previste da Arera. Coloro che oggi sono nel mercato tutelato e non hanno queste caratteristiche si troveranno a scegliere tra un mercato a tutele graduali".