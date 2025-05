Internet, reti, sviluppo. Rame addio, c’è la fibra: Pitigliano brilla in Italia

Pitigliano (Grosseto), 20 maggio 2025 – Pitigliano è tra i primi borghi italiani a dire addio al rame e abbracciare la fibra ottica al 100%. Il borgo che sorge su un enorme scoglio di tufo fa un passo avanti verso il futuro digitale. Ieri è stato annunciato dal sindaco Giovanni Gentili e da Paola Martinez, responsabile affari istituzionali territoriali di Open Fiber, che il paese grossetano entra a far parte di un progetto nazionale chiamato “100% Fibra Vera” insieme ad altri quattro borghi italiani. Si tratta di un percorso virtuoso che mira a sostituire definitivamente le vecchie reti in rame con la fibra ottica di nuova generazione.

Il primo messaggio mandato da Gentili e Martinez è dunque di soddisfazione: “Si tratta di una rete ultraveloce per tutti gli abitanti del paese”. Grazie a Open Fiber, Pitigliano ha una rete in fibra ottica che raggiunge circa tremila case, aziende, scuole e uffici pubblici. La tecnologia utilizzata, chiamata FTTH (Fiber To The Home), permette di navigare a velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, garantendo connessioni super veloci e affidabili. E’ facile dunque trovare una connessione molto più veloce in una casina del centro storico pitiglianese che in un appartamento di una grande città italiana.

L’intervento è stato possibile grazie a fondi regionali ed europei, inseriti nel Piano Banda Ultra Larga (BUL), un progetto coordinato da Infratel Italia e supportato dalla Regione Toscana. Questo significa che il Comune di Pitigliano ha potuto realizzare questa infrastruttura senza gravare sulle finanze pubbliche, puntando tutto sulla digitalizzazione del territorio. Il progetto “100% Fibra Vera” vede Pitigliano tra i primi cinque comuni italiani, scelti da Open Fiber per la copertura estesa della fibra e per l’apertura dell’amministrazione e della comunità all’innovazione. “Con questa iniziativa – afferma Paola Martinez – vogliamo contribuire al progressivo spegnimento delle reti in rame, dimostrando il ruolo cruciale della fibra ottica nello sviluppo delle comunità, soprattutto quelle lontane dai grandi centri urbani. La transizione verso le reti FTTH sta procedendo più lentamente del previsto: senza un intervento normativo mirato, lo spegnimento definitivo del rame rischia di avvenire ben oltre gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’Italia e dalla Ue, compromettendo gli sforzi e gli investimenti tecnologici del Paese per la trasformazione digitale ed ecologica”.

Il sindaco Giovanni Gentili commenta: “Grazie a Open Fiber per aver scelto di nuovo Pitigliano. Invitiamo i cittadini a passare alla fibra, perché ora più che mai abbiamo bisogno che il privato ci segua. I voucher messi a disposizione sono un’ottima occasione per incentivare questa scelta”.Marco Ceppodomo, consigliere comunale responsabile per la transizione digitale e l’ospedale aggiunge: “Quanto stiamo sviluppando a Pitigliano è il futuro”. E c’è di più. Chi attiverà una connessione ultraveloce con gli operatori partner di Open Fiber entro il 1° ottobre 2025 potrà ricevere un voucher di 100 euro, da usare come preferisce tra Amazon, MediaWorld o come buono carburante. Per ottenerlo, basta verificare la copertura, attivare la fibra e compilare il modulo online entro il 1° dicembre 2025”.

Nicola Ciuffoletti