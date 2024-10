"Mercatino dei Ragazzi", 39^ edizione. Domani si inizia con il Congresso

Torna domenica, organizzato dal Comitato per la Vita il Mercatino dei Ragazzi, con l’obiettivo di acquistare un laser a Co2 per la cura dei tumori della pelle da donare alla Dermatologia del Misericordia. Due eventi collaterali tornano ad arricchire la rassegna: il congresso scientifico, che si svolgerà domani alle 10 alla sala Pegaso 2 del Palazzo della Provincia, e la "Cittadella della Salute" in piazza De Maria realizzata da Coeso e Asl Toscana Sud Est. L’apertura del congresso sarà affidata al moderatore Roberto Dottori, seguita dai saluti del dottor Michele Dentamaro, direttore dell’ospedale Misericordia di Grosseto e della direzione scolastica provinciale. Alle 10,15 si parlerà di "Prevenzione oncologica: battilo sul tempo!" con la dottoressa Ilaria Pastina, seguita dalla dottoressa Camilla Peccianti con "Il sole fa bene se…". Alle 10,45 "Fai la dose giusta con la dottoressa Valentina Culicchi, mentre la dottoressa Elena Canneti esporrà l’argomento "Non mandare tutto in fumo". La dottoressa Claudia Cotoloni parlerà di "Sesso e Rock & Roll" alle 11,15, mentre alle 11.30 con la dottoressa Irene Pecora si parlerà di "Gioca d’anticipo: il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione oncologica e cardiovascolare". Il convegno andrà avanti alle 11,45 con "Bullismo e Cyberbullismo: individuare, comprendere, affrontare" con la dottoressa Barbara Bugelli e alle 12 con l’ultimo intervento "Non serve volare, basta volere", di cui parlerà il dottor Roberto Dottori. Per quanto riguarda la 39esima edizione del mercatino, la partecipazione è aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e Provincia. Al Mercatino dei Ragazzi si può vendere qualsiasi genere di merce.