Giorgia Meloni lontana dai riflettori, voci sul ritorno della premier all'Argentario

Porto Ercole (Grosseto), 23 agosto 2024 - Dopo aver lasciato Masserie Beneficio, il resort nelle campagne di Ceglie Messapica in Puglia, sembrava che le vacanze del presidente del Consiglio fossero finite. Almeno così scrivevano le agenzie stampa. Eppure da qualche giorno Giorgia Meloni è finita lontana dai radar. In sostanza, la premier vuole trascorrere ancora qualche giorno di relax senza far sapere ai media dove sia finita.

Alcune voci stanno circolando in queste ore su un ritorno della premier all’Argentario. In particolare a Porto Ercole, dove circa un mese fa la presidente del Consiglio si era già concessa una giornata di mare. Un pomeriggio di relax dagli impegni istituzionali, passando una giornata in barca con gli amici. Era il 14 luglio scorso, la premier si era concessa qualche foto con i presenti, tra cui l'assessore al bilancio del Comune di Monte Argentario Silvano Scotto.

Giorgia Meloni a Porto Ercole: qui in foto con Silvano Scotto, assessore al bilancio del Comune di Monte Argentario

La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia frequenta spesso Porto Ercole soprattutto nel periodo estivo. Già lo scorso anno era stata vista e fotografata in paese, dopo aver trascorso del tempo in barca e aver sorseggiato qualcosa in un locale portoercolese.

Giorgia Meloni durante la passeggiata a Porto Ercole

L'ufficio stampa di Palazzo Chigi ha voluto far sapere che la presidente del Consiglio "è in Italia e ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale". "Ma questo non significa - ha sottolineato il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Fabrizio Alfano - che debba comunicare pubblicamente in dettaglio i propri spostamenti, quasi si trovasse in regime di libertà vigilata o fosse un concorrente del Grande Fratello. In quest'estate di appassionanti notizie sul menù quotidiano del presidente del Consiglio, la pretesa di comunicarne ogni istante sta evidentemente assumendo contorni surreali. A quanto risulta - ha concluso ironicamente - il ruolo di capo del governo non prevede ancora il braccialetto elettronico".