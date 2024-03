Medicina territoriale. Tambelli: ‘Troppe carenze’

La presentazione delle creme solari "I Love Maremma", lanciati da Farmacie Comunali Riunite di Grosseto, è stata anche l’occasione per parlare dei problemi della sanità in Maremma. A dare la stura in questo senso è statio il presidente delle Farmacie comunali Giulio Tambelli. "La carenza riguarda soprattutto la medicina territoriale – ha esordito Giulio Tambelli –. Il ministro Schillaci sta lavorando per riempire il vuoto esistente tra paziente e Pronto soccorso. Dobbiamo considerare che d’estate raggiungiamo 600.000 persone, grazie alle presenze turistiche. Il gap sarà riempito perché in Toscana verranno aperti 35 ospedali di comunità e 300 case della comunità tra cui una a Santo Stefano e una Grosseto. Diventeranno un filtro importante. In più tutte le farmacie diventeranno di servizio, si potranno fare tante cose in più. Questi servizi insieme, non avverranno fra un anno ma tra un decennio ed i nostri figli vedranno una sanità migliore. Al meeting del 6 aprile,per la settimana della salute, ci auguriamo la presenza del presidente Giani perché dovranno emergere le carenze sanitarie. Come azienda vogliamo andare oltre i numeri dando un servizio al territorio, quindi abbiamo iniziato a lavorare con la Lilt". Pi tambelli ha parlato della necessità di proteggersi dal sole durante il periodo estivo. "La prevenzione – ha detto – a proteggersi nelle ore dove l’effetto solare è forte è fondamentale".

Con l’equinozio di primavera alle spalle, il pensiero cade inevitabilmenteall’estate. Proteggere se stessi e allo stesso tempo aiutare l’attività di prevenzione. Portando una scia celeste,colore del packaging dei prodotti, nelle farmacie comunali, arrivano i solari frutto della collaborazione con l’azienda pisana Verde Vita. E le Farmacie comunali devolveranno 50 centesimi alla Lilt Grosseto per ogni prodotto acquistato,per la lotta al melanoma. "Farmacie comunali – afferma il sindaco Vivarelli Colonna – ha incluso idee innovative e servizi con risvolto sociale. Quando si amministra bene non ci si limita a dare un ottimo servizio". "Volevamo realizzare – ricorda la -direttrice delle Farmacie Comunali Simona Laing – solari di alto grado di naturalità e valorizzare l’assortimento delle farmacie". "A giugno – ricorda per la Lilt provinciale Renzo Giannoni – faremo un open day di screening tumorali per i nostri quarant’anni di attività". "Questi solari- dice la responsabile del coordinamento provinciale della Lilt Barbara Bricca –ci aiutano ad educare le persone a prendersi cura di sé ". Saranno sul mercato a 10,90 euro e gli stabilimenti balneari avranno la possibilità di avere l’espositore per la rivendita.

Maria Vittoria Gaviano