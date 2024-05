Mediatori. Accordo avvocati-Cciaa

Un protocollo d’intesa per promuovere la formazione specifica dei mediatori è stato sottoscritto fra Centro studi e servizi, azienda speciale della Camera di commercio e l’Ordine degli avvocati di Grosseto. È stata così stabilita tra i due enti una proficua collaborazione, "al fine di agevolare ed incentivare la formazione dei professionisti che operano nella risoluzione alternativa delle controversie". La procedura di mediazione in ambito civile e commerciale, in particolare, figura quale principale metodo di giustizia consensuale nella composizione del conflitto e la recente riforma legislativa ne ha fortemente rinnovato il modello, ampliando le materie in cui la mediazione è d’obbligo e riconoscendo un ruolo chiave ai mediatori. Anche la formazione iniziale e continua di tali professionisti è stata oggetto di intervento legislativo, prevedendo titoli, competenze professionali e strutturati percorsi di aggiornamento, sempre più specialistici, in ragione sia del ruolo che della funzione, anche sociale, che tale procedura di composizione delle liti ha assunto. E proprio al fine di offrire un percorso di formazione obbligatoria altamente qualificato ai professionisti che fanno parte dell’elenco mediatori iscritti all’Organismo di mediazione forense (Omf) di Grosseto, è stato siglato il protocollo. Con questo protocollo, fortemente voluto dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto Alessandro Oneto, tramite la propria Commissione Adr civile coordinata dal consigliere Mariangela Ciotoli, e dal dirigente del Centro della Cciaa Michele Lombardi, i due partner si sono impegnati a cooperare per la promozione di corsi altamente specializzanti, per garantire ai professionisti di settore una scelta formativa di livello.