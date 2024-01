McDonald’s cerca personale. Ecco come candidarsi

La ristorazione veloce cerca personale in Toscana, ma anche in provincia di La Spezia. Numerose sono le posizioni aperte della catena McDonald’s, che coinvolgono anche i ristoranti della Toscana e di La Spezia. In dettaglio, la multinazionale è alla ricerca di addetti "crew" per sala e cucina che saranno inseriti nei fast food di Arezzo e Terranuova Bracciolini (Ar), Massa, La Spezia San Bartolomeo, La Spezia Terrazze, La Spezia Stazione e Sarzana (Sp), nonché in quello situato all’esterno della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Si richiedono ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Per candidarsi: www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte.