Mattoallaprossima. Ottimi risultati nel torneo di Cecina

Ottimi risultati per i giocatori di "Mattoallaprossima Scacchi Grosseto" nel torneo di Cecina. Straordinario quello di Gabriel Giona Baldo Gentile, che subisce solo una sconfitta dal maestro Internazionale vincitore del torneo e sale sul podio al al secondo posto dopo 9 turni, sconfiggendo giocatori ben più quotati sulla carta di lui. Ottimo risultato anche per il diciasettenne che vince il premio come miglior Under18. Sedicesimo in classifica invece Giole Villino che chiude a 5 punti il torneo piazzandosi nella parte alta della classifica.