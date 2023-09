"Massa Marittima: Rifiuti, proteste dei cittadini per degrado e sporcizia"

Proteste dei cittadini per l’area del mattatoio a Massa Marittima che ne denunciano il degrado con erbacce, sporcizia e avvistamenti anche di ratti. "È vero che questo dipende dai padroni e dell’inciviltà – affermano dalla minoranza che interviene compatta – ma è altrettanto verificabile come la zona sia in stato di abbandono e questo non dipende solo dai comportamenti ma soprattutto dalla sensibilità di chi amministra e si prende poco cura del decoro urbano. E se questa è la situazione del mattatoio – proseguono – il periodo estivo ha visto un lieve miglioramento nella raccolta dei rifiuti, che continua però ad essere caratterizzato da una poca attenzione al numero delle presenze in città, nelle frazioni e sul territorio aperto che aumentano sensibilmente nel periodo estivo". Secondo la minoranza "c’è anche da sottolineare, sia per il servizio di raccolta che di spazzamento, che sarebbe opportuno che avvenissero quando ci sono le attività chiuse e poca circolazione di turisti in modo da evitare disagi ai negozi e ai cittadini o turisti che devono fare i conti con i mezzi in circolazione i quali sollevano polveri e quelli della raccolta che spesso, durante lo svuotamento dei bidoni soprattutto dell’organico, rilasciano cattivi e poco gradevoli odori". In molte realtà spazzamento e raccolta dei rifiuti "avvengono di primissimo mattino quando i negozi sono chiusi e la gente riposa perché allora non programmare anche nella nostra città e nelle frazioni orari diversi per garantire il decoro dovuto senza creare disagi? E questo lo si dovrebbe fare anche per la raccolta sul territorio dove i bidoni dei vari rifiuti in molte occasioni restano stracolmi durante tutta la giornata".