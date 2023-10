Massa Marittima, cacciatore cade in un dirupo: è grave

Massa Marittima (Grosseto), 2 ottobre 2023 – Un uomo è in gravi condizioni in seguito a una caduta nella notte in una zona impervia della Maremma, a Pian dei Mucini, nel comune di Massa Marittima ( Grosseto). Si tratta di un cacciatore, infortunato a causa di una caduta in un dirupo dell'altezza di circa 10 metri, è stato soccorso dal personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica ( Grosseto), in collaborazione con il personale sanitario e alcuni cacciatori del posto. Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero del ferito, a causa delle condizioni del terreno che hanno richiesto l'utilizzo di tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) per permettere di issare la barella spinale cui era stato assicurato l'uomo dal personale medico, fino al punto di prelievo per il suo trasferimento, in codice 3, all'ospedale di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2, che distava circa un km dal punto di ritrovamento.