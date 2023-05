Massa in lutto per Bruno Bianchi

E’ morto a Massa Marittima il professor Bruno Bianchi, conosciutissimo nella città del Balestro e stimato insegnante all’Istituto tecnico industriale di Massa Marittima. Era coniugato con Carla Burgassi anche lei nota a Massa Marittima per il suo impegno nel sociale e nella sanità, già presidente dell’Istituto Falusi e impegnata nel sindacato pensionati sulla sanità e sul welfare. La città è in lutto per la scomparsa di questa figura che ha rappresentato per anni una guida per l’Istituto tecnico Bernardino Lotti. "Ci voleva tanta pazienza per sopportare la nostra carica di gioventù fatta di ormoni, ribellione, voglia di crescere, eppure lui, Bruno, era sempre presente e non si alterava mai – ha scritto un ex studente sui social –. Lo sguardo sorridente, disponibile per parlare non solo di materia scolastica ma anche di vita. Non abbiamo mai interrotto il rapporto personale e quella scuola, con quelle persone ci è rimasta nel cuore. E’ parte della nostra vita e Bruno è parte di quella grande famiglia che è il Bernardino Lotti".