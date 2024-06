Massa Gustorum c’è. Successo per la kermesse

Si è conclusa con grande soddisfazione la nuova edizione di "Massa Gustorum", l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari locali organizzato dalla Condotta Slow Food Monteregio. Gli spazi dell’ex Convento delle Clarisse hanno accolto 35 espositori provenienti non solo dalla Condotta del Monteregio, ma dall’intera provincia di Grosseto e anche oltre, confermando l’attrattività di questa manifestazione che si rinnova e si consolida di anno in anno. La presenza di produttori da un territorio così vasto è il segno della volontà di Massa Gustorum di valorizzare le eccellenze non solo della propria Condotta, ma di allargare lo sguardo alle innumerevoli produzioni "buone, pulite e giuste" che la Toscana sa offrire. Un approccio che, anno dopo anno, permette di stimolare la conoscenza di nuove eccellenze nel pubblico, favorire il dialogo tra produttori e arricchire il bagaglio culturale, enogastronomico e di relazioni di tutti i partecipanti. Ospite dell’inaugurazione, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione e della Biblioteca Comunale, anche Fausto Costagli, fondatore della Condotta Slow Food Monteregio e primo ideatore della manifestazione Massa Gustorum, la cui prima edizione si è tenuta nel 2011. La nuova prestigiosa location è stata la cornice perfetta per presentare queste eccellenze enogastronomiche ai visitatori, che hanno potuto scoprire e assaggiare un’ampia varietà di prodotti di qualità, dal vino all’olio, dalla birra ai formaggi, dialogando direttamente con i produttori. Grande partecipazione anche ai convegni . "Voglio ringraziare tutti i produttori che hanno partecipato con entusiasmo – ha detto il presidente di Slow Food Monteregio Claudio Seghi – e i tanti volontari della nostra associazione che hanno reso possibile questo evento. Insieme continuiamo a promuovere e valorizzare le produzioni buone, pulite e giuste del nostro territorio e non solo". Archiviata con soddisfazione questa entusiasmante edizione, Slow Food Monteregio guarda già ai prossimi appuntamenti, a cominciare da Terra Madre, il Salone del Gusto organizzato da Slow Food a Torino.