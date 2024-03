Masiello: "Siate fieri della vostra scelta"

GROSSETO

Sono stati 74 Allievi del corso "Fumi III" della Scuola militare "Teulié" di Milano che hanno prestato giuramento alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello e del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito Carlo Lamanna.

Fra loro anche il grossetano Enea Chiella, 16 anni.

"Sono nato e cresciuto a Grosseto – dice –, dove vivo con i miei genitori e i miei due fratelli.

Ho frequentato il liceo Scientifico Marconi, opzione che seguo anche a Milano. Mi piace fare sport in particolare judo. Amo la musica e la lettura".

Poi la decisione di entrare alla Scuola militare Teulié.

"Fin da piccolo sono rimasto affascinato dalla vita militare grazie ai racconti di mio padre. Alle

medie venni a sapere dell’esistenza della Scuola militare Teulié e così, arrivato alle superiori, ho deciso di cogliere l’opportunità motivato dalla voglia di mettermi in gioco e conoscere una vita che mi ha sempre appassionato. Ho intrapreso questa strada per imparare ad essere più indipendente ed avere una formazione completa sotto tutti i punti di vista".

Il giuramento è un atto solenne. Quali emozioni si provano?

"Questo è un momento molto emozionante che mi spinge a dare il meglio di me e ad impegnarmi al massimo. Sono sicuro che porterò il ricordo con me per il resto della mia vita".

Al termine del percorso alla Scuola militare Teulié ci sono già strade individuate?

"Al momento sono ancora indeciso tra vita militare o civile e penso che sia presto per parlarne, ma so che comunque questa esperienza mi preparerà al futuro a cui andrò incontro".

C’è qualcosa di cui avere un po’ di nostalgia di Grosseto?

"Mi mancano la bellezza e la calma della Toscana. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia ed ovviamente il cibo".

La Scuola militare "Teulié", al pari della Scuola militare "Nunziatella", è un istituto superiore dell’Esercito al quale si accede attraverso un concorso pubblico. Offre agli studenti dei Licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio garantendo non solo una preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Ministero, "ma in aderenza alla sua missione cura la loro formazione attraverso una vita incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare".