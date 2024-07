Doppia presentazione di libri in programma domani alle 18.30 nel ristorante "A Marsi" a Marsiliana, nel territorio comunale di Manciano.

La serata, moderata dalla regista Cinzia Th Torrini, avrà come ospiti Chiara Rapaccini e Nada Malanima.

Rapaccini, artista e scrittrice, presenterà il libro "Mio amato Belzebù. L’mara dolce vita con Monicelli e compagnia", mentre Nada – cantante e scrittrice – presenterà il libro "Come la neve di un giorno. Una visione". L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria "Bastogi" di Orbetello. Per prenotare un tavolo per la cena è possibile telefonare al numero 376 1154041.