MARETTI LEGGE LA SIRENA

Guai a chiamarlo attore. Simone Maretti si definisce narratore, e spiega bene la differenza: "L’attore finisce per rubare la scena al personaggio che interpreta, un buon narratore sa stare dietro le storie che racconta". Laureato in filosofia a Bologna, porta nelle situazioni più diverse – teatri, scuole, biblioteche, associazioni, istituti italiani di cultura nel mondo – i classici della letteratura italiana e non solo. Domani alle 21, nel giardino della Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, narrerà un piccolo capolavoro, il racconto "La Sirena" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, inedito come tutta la sua opera, e pubblicato nel 1971 da Feltrinelli.