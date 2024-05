Marconi, presentata la squadra: "Verso cambiamento e innovazione"

Irene Marconi ha scelto il Palazzo dell’Abbondanza per presentare l’elenco dei candidati della lista "E’ già domani", supportata da una coalizione tra Partito Democratico, Azione, Sinistra Italiana e Partito Socialista. "Con ’E’ già domani’ andiamo verso la direzione del cambiamento e dell’innovazione – ha detto – pur mantenendo la continuità grazie ad alcuni importanti progetti che erano stati avviati nel corso della precedente amministrazione". Anticipati dunque alcuni dei temi del suo programma che riguardano tutti gli aspetti della gestione amministrativa della città e del suo territorio, in particolare temi importanti di innovazione quali le comunità energetiche, il decoro urbano, la valorizzazione del centro storico, l’investimento nella cultura e nell’arte, l’istruzione, la sanità, la valorizzazione delle tradizioni e del folklore. "Siamo un gruppo eterogeneo, per età e formazione – ha aggiunto – Abbiamo a cuore la nostra città e ci vogliamo impegnare per avviare un percorso virtuoso di crescita e sviluppo. I temi che affronteremo derivano dai tavoli tematici partecipati che stiamo realizzando in queste settimane, giusto ieri ne abbiamo svolto uno con alcuni giovani e abbiamo raccolto le loro idee e proposte. Penso - aggiunge- che Massa Marittima sia una città a misura di famiglie e per questo motivo avremo cura di incrementare l’offerta formativa ed educativa dal nido al post diploma fino a creare una continuità con il mondo del lavoro e garantire una costante e progressiva collaborazione tra scuola e aziende del territorio". Il gruppo dei candidati si compone di alcuni soggetti con esperienza politica nella precedente amministrazione e di una buona percentuale di volti nuovi, soprattutto giovani. Questa la lista: Giuliana Fazzini (fisioterapista), Unico Messicani (pensionato, Ivan Terrosi (pensionato), Sara Montemaggi (logopedista), Lorenzo Balestri (perito agrario), Grazia Gucci (pensionata), Simone Cecconi (direttore medico), Francesca Vanni (insegnante), Cosimo Goiardo Gabbrielli (Business Manager), Andrea Cerchiai (Impiegato tecnico), Rudi Renzi (ibero professionista), Matteo Donati (noleggiatore).