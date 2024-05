Marco Baldassarri incontra il movimento Mcl

Oggi alle 18.30 Marco Baldassarri, candidato per Forza Italia al Parlamento Europeo, incontrerà gli elettori al Circolo Mcl (Movimento cristiano lavoratori) che ha sede in Strada Corsini n° 13 (ex Piazza della Palma) a Grosseto. "Con Marco Baldassarri potranno essere rappresentati al meglio nel Parlamento Europeo, sia i grandi temi fondanti del Partito Popolare, quali la politica estera e la difesa, un fisco comune che renda efficace il mercato e la concorrenza, sia le esigenze locali legate alle nostre attività produttive su tutto il territorio nazionale e una costante attenzione legata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tema molto a cuore agli aderenti al Movimento cristiano lavoratori – afferma Gianluigi Ferrara presidente del circolo Mcl provinciale, che, insieme all’Udc, organizza l’evento politico –. Un’opportunità per conoscere il candidato che continuerà a dare sostanza al suo impegno politico – prosegue Ferrara – e che rappresenta una chance che ci viene offerta per mandare a Bruxelles un uomo di esperienza, un professionista noto e apprezzato, colto e competente oltreché da sempre fedele all’ideale di un’Europa forte e libera".

Il Movimento cristiano lavoratori, che si è da poco ricostituito a Grosseto, può vantare già circa cento iscritti, inoltre un circolo è presente anche a Orbetello. "Le finalità dell’Mcl – conclude Ferrara – hanno nella socialità, solidarietà e volontariato i propri punti cardini. Il Movimento intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita, nel lavoro, nella cultura e nell’applicazione della Dottrina sociale della Chiesa. Nello specifico a Grosseto vogliamo realizzare una serie di iniziative che sensibilizzino i cattolici anche sulle tematiche socio-politiche in quest’ottica va visto l’incontro odierno con Baldassarri".