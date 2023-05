Manutenzione di AdF alla rete idrica nelle vie Cipro e Porto Loretano

A Grosseto due manutenzioni sulla rete idrica per la realizzazione di nuove infrastrutture in via Cipro e in via Porto Loretano. I lavori di AdF sono in programma mercoledì in via Cipro e potrebbero determinare la momentanea sospensione del flusso idrico dalle 8 alle 19 nella stessa via Cipro e probabilmente nelle vie limitrofe, mentre giovedì l’intervento in via Porto Loretano potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua sempre dalle 8 alle 19 nella stessa via Porto Loretano e nelle vie limitrofe.