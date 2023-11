Manutentori del verde formazione obbligatoria. Aperte iscrizioni al corso

Aperte le iscrizioni al corso di formazione obbligatoria per manutentori del verde che Cna Servizi, organizza in collaborazione con Cipa-At Grosseto e con il contributo della Regione.Il corso è riconosciuto dalla Regione e si terrà tra dicembre e aprile 2024. Prevede 180 ore di formazione, di cui 100 di lezioni teoriche, che si terranno nella sede Cna in via Birmania, e 80 di lezioni tecnico-pratiche in aziende della provincia. Per info scrivere a [email protected] o chiamare lo 0564 452909.