Mantovani Guitar festival. Grandi artisti nel Golfo

FOLLONICA

Da domenica al 24 marzo, Follonica ospiterà la 15esima edizione del Migf, il "Mantovani International Guitar Festival", e la quinta edizione del Migc, la "Mantovani International Guitar Competition": grandi artisti del panorama internazionale si esibiranno nei luoghi storici di Follonica, come il Teatro Fonderia Leopolda, la sala Eugenio Allegri e il Museo Magma. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito. Il concorso internazionale si svolgerà nella prima parte del festival e accoglierà giovani chitarristi classici da tutto il mondo che saranno anche protagonisti di alcune delle attività in programma. La prova finale del concorso si svolgerà la sera del 21 marzo, in un concerto pubblico che si terrà al Teatro Fonderia Leopolda. La giuria del concorso sarà composta dal Francesco Biraghi (presidente), già docente al Conservatorio Verdi di Milano, Giorgio Mirto, docente al conservatorio Mascagni di Livorno: Dario Vannini, docente al conservatorio Boccherini di Lucca e da Fabio Montomoli, concertista e direttore artistico del Festival Mantovani. Il Festival nasce nel 2008 per volontà di Fabio Montomoli, chitarrista, concertista, presidente dell’Associazione "Live Art", e di Alessandro Nobili, suo collaboratore, per ricordare degnamente la figura di Alvaro Mantovani, storico didatta e primo musicista follonichese a fare la professione nel campo musicale. Nell’ambito del Festival si sono esibiti artisti italiani e internazionali; e sono molte le nazioni rappresentate: Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Argentina, Messico, Stati Uniti; accanto ai grandi artisti hanno trovato spazio anche giovani e giovanissimi musicisti di grande talento, che in alcune occasioni si sono esibiti in apertura dei concerti. Dalla decima edizione la manifestazione è stata ampliata in modo significativo, inserendo, accanto ai concerti, altri eventi.

"Il Festival Mantovani è entrato a pieno titolo tra gli eventi annuali della nostra città – commenta l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani –. Gli eventi sono stati pensati e organizzati per allargare al massimo il pubblico, così da permettere anche ai ragazzi e alle ragazze di partecipare e entrare in contatto con artisti internazionali. Inoltre è stata coinvolta la realtà musicale locale. Al festival Mantovani i musicisti locali e internazionali si incontrano e danno vita a momenti veramente interessanti, a cui è sempre piacevole prendere parte".