Manifestazione promossa da Rifondazione. In piazza a sostegno della Palestina

Rifondazione ha organizzato per oggi dalle 16 alle 19 in piazza Dante una manifestazione per la Palestina. E la piattaforma sarà proprio questa: una manifestazione in supporto del popolo palestinese "che non può pagare per un atto compiuto da un’organizzazione dalla quale non esitiamo a prendere le distanze; questo per evitare fraintendimenti o strumentalizzazioni". "Pensiamo che in questo momento tutte le forze antifasciste della città si debbano compattare intorno a questo popolo – dicono da Rifondazione – che sta sopportando una situazione di indicibile sofferenza, e al tempo stesso dare un segnale a chi sta cercando di togliere la possibilità di far sentire la propria voce. Siamo dalla parte della popolazione studentesca manganellata e siamo con il Presidente della Repubblica che prende le distanze da quanto accaduto a Pisa e Firenze. Pensiamo che Grosseto abbia lasciato passare anche troppo tempo per far sentire la propria voce e riteniamo che, a prescindere da chi sia a prendere l’iniziativa, si debba valutare il merito della questione". Scenderanno in piazza con Rifondazione anche Anpi sezione Elvio Palazzoli, Arci, Cobas scuola, Comitato Democrazia Costituzionale, Coordinamento donne Anpi "Licena Rosi Boschi", Grosseto Città Aperta, Libera, Pci, Sinistra Classe Rivoluzione e Sinistra Italiana. "L’invito è rivolto a tutti i cittadini" concludono gli organizzatori.