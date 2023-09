Management dello sport a Grosseto. Corso per gli studenti del "Fossombroni"

Un corso di Management dello sport, voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini, in accordo con il responsabile dell’indirizzo sportivo dell’istituto Fossombroni Amedeo Gabbrielli, prenderà il via nei prossimi giorni. Il corso è riservato agli studenti delle tre classi quinte a indirizzo sportivo della scuola superiore di via Sicilia. Tanti i soggetti coinvolti, ognuno con la propria prerogativa, in modo da coprire capillarmente i vari settori: dall’analisi delle federazioni nazionali, alla creazione delle associazioni sportive, passando dalle responsabilità civili, fiscali e sanitarie. L’intento è anche quello di analizzare l’aspetto della comunicazione, le modalità di organizzazione degli eventi, la gestione delle associazioni in base alla nuova riforma dello sport. Tanti i nomi di spicco che daranno il proprio contributo al percorso degli studenti, interverranno, infatti, i seguenti relatori: Elisabetta Teodosio, Aldo Peronaci, Edoardo Vozzi, Iacopo Tonelli, Antonio Fiorini, Luca Bidolli, Giulio Valenti. La prima fase del corso è in programma oggi. Le altre date sono invece fissate per il 4 e il 10 di ottobre.