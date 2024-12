Mamma denuncia sui social: "Mia figlia è stata aggredita all’uscita dalla scuola"

"Ha picchiato la mia bambina". E’ la mamma della ragazzina, una quattordicenne, che venerdì all’uscita di una scuola di Follonica, è stata aggredita da un uomo. La mamma affida le sue parole ai social. Un racconto in parte anche scioccante della mamma che è stato letto da molti follonichesi in un "gruppo Facebook" molto seguito, dove, abitualmente, ci sono segnalazioni e proteste. E anche brutte notizie come queste. E’ la donna a raccontare a La Nazione quello che sarebbe accaduto. "Mia figlia – dice – all’uscita di scuola stava attraversando la strada per andare alla pensilina dei bus e tornare a casa. E’ sopraggiunto un uomo che stava guidando un’auto e ha tentato di investirla. A quel punto mia figlia gli ha chiesto cosa stesse facendo ed è scoppiato il finimondo". La donna prosegue il suo racconto: "Quest’uomo è sceso e ha iniziato ad insultarla e poi l’ha aggredita. L’ha spintonata e lei è caduta all’indietro sbattendo la testa". Fortunatamente è arrivato un ragazzo, che aveva assistito alla scena ed è intervenuto a difesa della ragazzina. "Questo ragazzo – prosegue la donna nel racconto – ha fermato l’uomo, ha iniziato a litigare e finalmente la situazione si è tranquillizzata. Meno male che è intervenuto". La donna, per tutta la giornata di venerdì, ha cercato quel ragazzo corso in aiuto di sua figlia. "L’abbiamo rintracciato e ringraziato per ciò che ha fatto. E’ stato coraggioso anche perché questa persona era arrabbiata e se non fosse intervenuto per mia figlia sarebbe andata ancora peggio. L’uomo non si è nemmeno scusato per quello che ha fatto". Tutta la scena è stata ripresa da un telefonino perché nella zona c’erano anche altri ragazzi che hanno immortalato la scena. La famiglia ieri mattina si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. "Abbiamo consegnato ai carabinieri anche il filmato che ha ripreso tutta la scena". I militari di Follonica hanno iniziato le indagini. La ragazzina è stata accompagnata al Pronto soccorso dove è stata medicata.