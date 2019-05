Grosseto, 28 maggio 20139 - Notte difficile quella tra lunedì e martedì per le piogge fortissime che hanno colpito la Maremma e la provincia di Siena. Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, nella prima mattina di martedì c'è stato un intervento sulla strada delle Strette, nel comune di Castiglione della Pescaia, per tre alberi di grosse dimensioni ch sono caduti sulla strada bloccandola completamente.

Ma già nella serata di lunedì il maltempo aveva colpito la zona di Roccastrada, con allagamenti che avevano bloccato quattro camion alla cava di gessi. E' infatti esondato un fosso e questo ha fatto decidere di non spostare i quattro automezzi. Gli autisti hanno passato la notte all'interno del mezzo. Sia a Castiglione che a Roccastrada sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto. Controllato, per quanto riguarda Roccastrada, anche un podere vicino alla cava, dove abita una famiglia.

Danni anche nel Senese, a partire dal tardo pomeriggio di lunedì fino alla notte. Sono intervenuti in questo caso i vigili del fuoco del comando di Siena e dei distaccamenti di Montalcino e Montepulciano. I Comuni interessati dagli allagamenti sono stati Sinalunga, Torrita di Siena, Rapolano Terme e Montalcino. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Firenze oltre a personale dell'Anas, della Provincia di Siena e volontari.