Maltempo: "Subito al lavoro in spiaggia"

Ieri intensa giornata di lavoro per il Comune, in stretto contatto con Consorzio di Bonifica, Capitaneria di porto e Sei Toscana, per ripulire gli arenili dalle cannucce portate a riva a seguito dell’ondata di maltempo. Oggi, meteo permettendo, il Consorzio di Bonifica entrerà in spiaggia con l’escavatore per iniziare la raccolta delle cannucce ammontinando tutto il materiale nella spiaggia libera. L’Ufficio demanio ha predisposto un’ordinanza con divieto di accesso alla spiaggia e in mare solo nelle zone di lavoro.

"È stata una mareggiata eccezionale – dice il vice sindaco Federico Mazzarello – che ha portato tutte queste cannucce in mare, ma da subito ci siamo attivati con il Consorzio degli Stabilimenti Balneari e con il Consorzio Bonifica che si è reso disponibile a risolvere il problema inviando mezzi e personale. Quando si effettuano lavori di questa portata c’è un’organizzazione emergenziale massiccia da mettere in atto perché dobbiamo far fronte a motivi di sicurezza sulle spiagge, alla sicurezza ambientale, ci sono permessi e iter burocratici da seguire. Vogliamo ripristinare nel più breve tempo possibile la balneabilità e la fruizione delle spiagge".

La sindaca Elena Nappi sta seguendo a distanza tutte le operazioni. "Lunedì mattina ci siamo subito attivati per emettere ordinanza di divieto di balneazione in via precauzionale. Poi abbiamo iniziato a fare sopralluoghi per verificare le condizioni delle spiagge e programmare in tempo reale la loro pulizia. Un’emergenza che stiamo affrontando con un grande gioco di squadra tra amministrazione, operatori balneari ed enti preposti ad attuare, nel più breve tempo possibile, autorizzazioni e lavori".