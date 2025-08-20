Maltempo, rimandato il concerto di Marco Masini a Gavorrano

Gavorrano (Grosseto), 20 agosto 2025 – A causa del maltempo è stato rinviato il concerto di Marco Masini in programma per questa sera, 20 agosto, al Teatro delle Rocce di Gavorrano. L’evento è stato rinviato al 26 agosto. I biglietti restano validi per la nuova data. L’organizzazione fa sapere che è comunque possibile richiedere il rimborso del biglietto tramite circuito d’acquisto entro e non oltre il 22 agosto 2025. Il concerto fa parte del tour “Ci vorrebbe il mare”.

E’ un anno di anniversari importanti il 2025 per Marco Masini, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio e fino a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni La rassegna al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR) e’ a cura di LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Minerario.