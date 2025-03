Vento forte e mareggiate. Traghetti, annullate alcune corse. Disagi soprattutto nel Golfo

Grosseto, 15 marzo 2025 – Vento forte e mare agitato. Con qualche debole pioggia che ha accompagnato l’intera giornata di ieri in provincia di Grosseto, da nord a sud della Maremma. A Follonica un’intensa mareggiata (foto) ha create disagi lungo mare, con onde che hanno portato l’acqua a ’mangiare’ gran parte? della spiaggia nel Golfo. A sud, invece, il solito problema di traghetti per l’Isola del Giglio fermi fin dalla mattina. Almeno le due corse in programma da e per l’isola.

Le raffiche di vento si sono comunque agitate nel corso della giornata. Non sono mancati rami caduti, come sempre accade durante le giornate di vento forte, ma niente di paragonabile a quanto accaduto nel resto della Toscana. In particolare le raffiche di vento hanno sferzato nella zona nord, quella più vicina alla zona critica della regione. Oltre alle onde del mare che hanno divorato la spiaggia, l’acqua, infrangendosi lungo le costruzioni e recinzioni ha inviato discese a mare e terrazze. In via Isola dell’Asinara, sempre a Follonica, problemi con un palo della luce piegato.

Mentre nella zona sud come già accennato, la forza del mare ha impedito che i traghetti delle 13.30 dall’Isola del Giglio e delle 15 da Porto Santo Stefano potessero partire. Corse annullate. Le piogge non intense per tutta la giornata hanno fatto che si i disagi fossero molto limitati, anche se il reticolo idraulico nel corso del pomeriggio ha iniziato a sollevarsi. Alle 12 circa di ieri personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto, ben sei unità con qualifica SFA (Soccorritori fluviali alluvionali ) a bordo di due automezzi con gommone al seguito, è partito in supporto alle squadre operative nel pisano.