Maltempo e ingenti piogge. Innalzato il livello del Bruna. Due guadi chiusi a Massa

GROSSETOPioggia insistente e fiumi che hanno aumentato la portata delle acque. La Regione Toscana aveva emanato l’allerta meteo e anche in provincia di Grosseto nella notte tra sabato e ieri e per l’intera mattinata di ieri osservati speciali sono stati i torrenti e fiumi che attraversano le colline e la Maremma. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per tutto il fine settimana è stato impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua ingrossati dalle precipitazioni sin dalla prima mattina di sabato. Operatori e tecnici sono stati attivati vista l’allerta meteo diramata dalla protezione civile, con piogge diffuse che in effetti sono cadute in gran parte della provincia di Grosseto e picchi che hanno superato i 60 millimetri lungo la fascia costiera e l’alta pianura grossetana. Nella notte tra sabato e ieri è stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna che ha superato il livello di un metro e 50 centimetri all’idrometro Lepri ed è per questo motivo che il Comune di Grosseto ha aperto il Coc, il Centro operativo comunale. Costante vigilanza è in atto anche sul torrente Sovata. Inoltre il personale del Consorzio di Bonifica è presente sui due corsi d’acqua per azionare e controllare le paratie.

"Al momento (ieri pomeriggio, ndr) tutto il reticolo che fa parte del comprensorio gestito dal Consorzio, sia nella provincia di Grosseto che in quella di Siena – afferma Massimo Tassi, responsabile area manutenzione – ha retto bene e non si registrano criticità. I nostri operatori saranno impegnati almeno fino alla serata di domenica, visto il prolungamento dell’allerta gialla, quando la perturbazione dovrebbe terminare". Il personale del Consorzio di Bonifica impegnato in queste ore in attività di monitoraggio e controllo specifica che la settimana che sta per entrare sarà da tenere sotto controllo per via di nuove precipitazioni che sono attese soprattutto per mercoledì. È caduta molta pioggia anche nella zona di Massa Marittiima e dai sopralluoghi effettuati a mezzanotte e alle sei di ieri mattina è emersa la necessità di chiudere i guadi in località Vivoli e a La Novella. Non è attualmente chiuso il guado sul fosso Sata. Il Comune ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione. Chiuso un guado anche nel comune di Sorano, la strada collega due paesi, San Giovanni delle Contee e Castell’Ottieri. Smottamenti nel pomeriggio di ieri al Puntone.

Nicola Ciuffoletti