Maltempo in Maremma: la notte da incubo di Albinia, che rivive il dramma di anni prima

Orbetello, 15 febbraio 2025 – Una notte da incubo per una bomba d’acqua che , insieme alla grandine, si è abbattuta sul territorio comunale di Orbetello durante la notte fra giovedì e ieri. Tantissimi cittadini hanno rivissuto quelle drammatiche ore di alcuni anni fa, caratterizzate da una pioggia torrenziale che aveva portato all’esondazione in più punti del fiume Albegna e di alcuni affluenti, con una massa d’acqua che sommerse in pochi minuti Albinia e le campagna circostanti.

Gli allagamenti nelle campagne intorno a Albinia: diversi i poderi che sono rimasti isolati. Varie persone salvate dai vigili del fuoco

La pioggia, già caduta copiosa nelle ore precedenti ha investito dalle 22 alle quattro della mattina i territori della zona sud, con allagamenti che hanno coperto molte strade interne, torrenti esondati che hanno allagato i terreni fra Fonteblanda e Talamone. Alcuni cedimenti nell’argine dell’Albegna. A Monte Argentario una frana ha interrotto la viabilità sulla strada Panoramica, in località Cala Grande.

Una fortissima grandinata è poi caduta sulla Statale Aurelia, nel tratto compreso tra la ex Dogana Pontificia e Albinia. Un giovane che procedeva verso nord, a causa del ghiaccio ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un muretto. Soccorso dal 118, è stato trasferito nell’ospedale Misericordia.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in località Guinzone, ad Albinia, per soccorrere una persona con disabilità che non riusciva a salire ai piani superiori della propria abitazione che, a quelli inferiori, era allagata.

Nel corso della mattinata di ieri la vice sindaca Chiara Piccini e il consigliere comunale delegato alla Protezione civile di Orbetello Roberto Berardi hanno monitorato la situazione con i mezzi anfibi dei Vigili del fuoco di Grosseto. “La giunta – ha detto il sindaco Andrea Casamenti – ha approvato con procedimento d’irgenza uno stanziamento di 80mila euro per gli interventi immediati di aiuti a chi ha subìto danni. Invitiamo quindi i cittadini che sono stati danneggiati a segnalare la propria situazione”.

Michele Casalini