Malore durante la notte. Avvocato muore a 59 anni

E’ scomparso a 59 anni, la stessa età del fratello che nel 2019 fu sconfitto da un male incurabile. E Marina di Grosseto ha rivissuto il dramma che già allora sconvolse una delle famiglie storiche della frazione.

Il cuore di David Colosi (nella foto) ha cessato di battere nella notte fra martedì e ieri ed è stata la madre novantenne a fare la tragica scoperta. Colosi di professione faceva l’avvocato, anche se aveva dovuto rallentare molto l’attività fino a doverci rinunciare a causa dei problemi di salute che erano insorti qualche tempo fa. La sua vita – come quella dei suoi familiari – era già sta toccata duramente nel 2019 quando – anche lui a 59 anni di età – il destino decise di portarsi via il fratello Enrico, noto ginecologo e nome di riferimento per la procreazione assistita. Nel suo caso fu l’avanzamento non più arginabile di una malattia inesorabile a mettere fine alla sua vita.

David, invece, rispetto al fratello aveva scelto una strada professionale diversa ma lo stesso, purtroppo, è stato il percorso di vita. Grande appassionato di windsurf, con l’hobby del ping pong e della lettura, si è spento durante la notte nella sua abitazione a Marina di Grosseto dove viveva con l’anziana madre. Ieri mattina, quando è arrivato il personale del 118 è arrivato dopo l’allarme lanciato proprio dalla donna, per lui non c’era già più nulla da fare. I funerali si svolgeranno oggi alle 11 nella chiesa San Leopoldo, a Marina.