Si sente male in campo durante una gara di calcio, quindicenne portato in ospedale

Massa Marittima (Grosseto), 17 febbraio 2025 – Momenti di grande apprensione ieri mattina a Valpiana per un malore accusato da un ragazzo che stava disputando la gara di calcio del campionato Allievi fra Massa Valpiana e Orlando Livorno: un atleta (15 anni) della società livornese si è improvvisamente accasciato al suolo in preda a un tremore ed è stato necessario l’intervento del personale del 118 che, dopo le prime cure, lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti. Il giovane è comunque rimasto sempre cosciente e non si esclude che il malore possa esser stato causato da una congestione.

Tutto è accaduto a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il giocatore dell’Orlando Livorno – senza che ci fosse stato un contatto di gioco con qualcuno – è caduto ed è rimasto fermo sul terreno di gioco. Tutto quanto è stato notato subito dalla giovanissima direttrice di gara che ha fermato la partita facendo intervenire il personale sanitario che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del “118”. Il personale della Misericordia di Massa Marittima ha quindi prestato altre cure al giovanissimo calciatore al termine delle quali è stato trasportato nell’ospedale cittadino per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Comprensibile l’apprensione di dirigenti, compagni di squadra e avversari durante la fase dei soccorsi avvenuti sotto gli occhi del padre del ragazzo che era in tribuna a seguire la partita. Le condizioni del quindicenne, per fortuna, con il passare delle ore sembravano comunque in netto miglioramento.

La direttrice di gara ha sospeso la gara che dovrà quindi essere recuperata.