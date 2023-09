Malore a Grosseto: Uomo soccorso da Pegaso

Intervento di prima mattina, ieri, per l’elicottero Pegaso sul litorale grossetano, per portare soccorso a un cinquantenne colpito da un malore. Seconda una prima ricostruzione, vicino alla spiaggia libera, che si trovatra lo stabilimento Kursaal e la scuola di vela, si è sentito male un uomo di 53 anni, di Marina di Grosseto che abita proprio nel quartiere di Sciangai . L’uomo, colpito da un malore mentre stava portando il figlio a giocare a pallone, si è accasciato a terra e subito è scattato l’allarme. L’arrivo di Pegaso è stato rapido, il medico si è calato con il verricello, l’uomo è stato stabilizzato e messo in ambulanza. Pegaso è atterrato al campo sportivo del Cristo, e dopo il veloce trasferimento, ha trasportato l’uomo a Siena, alle Scotte. Il 53enne è in gravi condizioni e si trova in terapia intensiva.

E nel pomeriggio di ieri un ciclista è caduto sul Monte Amiata, in località Prato delle Macinaie (comune di Castel del Piano). Il ciclista, un minorenne, ha riportato ferite ed è stato trasportato a Siena, alle Scotte con Pegaso. Sul posto sono intervenuti un’automedica di Abbadia San Salvatore, un’ambulanza di Santa Fiora e il soccorso alpino.