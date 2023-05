"Maleodoranze continue dal Canale del Casone"

"Come ogni anno da più di 10 anni arrivano nel Golfo le Bandiere Blu, segnale inequivocabile di una gestione del turismo balneare degno senza dubbio di rilievo. Sul senza dubbio ci soffermiamo un attimo". Inizia così l’ambientalista Marco Stefanini che ricorda "che rimarranno di sicuro i punti dolenti, come il canale che proviene dalla zona industriale del Casone e si butta a mare verso il Puntone oppure la Gora che regala da troppi anni i suoi effluvi e fluidi maleodoranti in mare in centro a Follonica". Secondo Stefanini "rimane sempre un mistero sui motivi per cui non si interviene risolutamente sul tratto terminale di questo canale". Negli anni si sono susseguiti impegni, progetti, iniziative e poi all’inizio della stagione balneare (ma non solo) la situazione non cambia mai. "Da sfatare anche il luogo comune per cui si spera che piova parecchio per ripulire in parte i 100150 metri dal ponte di via Bicocchi alla foce - chiude Stefanini - non è che se i materiali puzzolenti passano in mare finiscono i problemi. Sono solo spostati".