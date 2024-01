"Mai arrendersi mai. Storie di vita e riscatto"

"All’ex Casello Idraulico a Follonica in via Roma alle 16,30 con il saluto dell’amministrazione Comunale, l’associazione Kore Centro Studi per la Ricerca e l’Educazione Psicosomatica con il patrocinio del Comune di Follonica, presenta l’iniziativa dal titolo "Mai!... Arrendersi mai. Storie di vita e di riscatto" a cura di Riccardo Parenti. L’argomento dell’incontro verterà sulla particolare storia di vita di Riccardo Parenti al quale venne diagnosticata la sclerosi multipla affrontata poi con una forza d’animo tale da riuscire a non soccombere ad essa. La tematica sarà approfondita attraverso una conversazione con la Daniela Cecchi psicologa e psicoterapeuta, già presidente dell’associazione Kore che si pone come finalità specifica un impegno di educazione psicosomatica, intesa come educazione alla gestione consapevole del proprio corpo nella relazione con la natura. Muovendo dallo studio e dalla individuazione delle funzioni psicosomatiche nell’uomo, è possibile educare l’individuo a conoscere se stesso.