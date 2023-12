Ma che musica. Concerto al Misericordia

Sarà un concerto in grado di trasportare in un mondo lontano dalla Maremma e da Grosseto. E’ tutto pronto all’ospedale Misericordia di Grosseto per il concerto de "La Piccola Orchestra d’altri tempi" e il "Trio vocale Lilith", in programma oggi alle 17.30. Si tratta di un viaggio musicale di altri tempi: l’atmosfera magica e coinvolgente dei locali neri degli anni ‘30 a New Orleans prenderà vita attraverso la maestria esecutiva della "Piccola Orchestra d’altri tempi", che delizierà gli ascoltatori con le meravigliose melodie di un’epoca passata. Da Fred Buscaglione a Gorni Kramer, da Natalino Otto alle Sorelle Lescano, queste affascinanti esibizioni riporteranno alla luce la nostalgia e la bellezza intramontabile della musica jazz.

Le emozioni però non finiscno qui. Il Trio vocale Lilith aggiungerà una nota di freschezza e modernità con le loro armonie vocali impeccabili e le straordinarie interpretazioni, arricchendo l’esperienza musicale con una ventata di contemporaneità. Questo evento rappresenta un’opportunità unica di assistere a un connubio eccezionale di generi e talenti che garantirà un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica. Gli organizzatori dell’evento spiegano. "Un ringraziamento speciale – dicono – va alla Fondazione Atlante che ci delizierà con un aperitivo offerto in compartecipazione con l’Azienda ‘La Villa del Mare’ di Pescia Fiorentina, alla Fondazione Italiana Sommelier (Fsi) e al suo presidente Paolo Cepollaro". L’evento però prevede anche alcuni interventi. Infatti al termine dello spettacolo la presidente di Agimus, Gloria Mazzi e il direttore dell’ospedale Misericordia, Michele Dentamaro, formuleranno gli auguri di buone feste. L’evento è ingresso libero ed è una straordinaria occasione per ascoltare musicisti di grande rilievo artistico e musicale.

Nicola Ciuffoletti