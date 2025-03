Lutto in città, è morto a 79 anni Romeo Banci. E’ stato il fondatore della San Lorenzo Servizi

La città piange Romeo Banci. L’ex direttore della San Lorenzo Servizi, adesso confluita in Sistema, è morto a 79 anni. Lascia la moglie Anna e la figlia Fiammetta. A lui si deve l’importante sistemazione e ristrutturazione del cimitero di Sterpeto.

Nei giorni scorsi aveva avuto un problema al cuore, poi una ricaduta gli è stata fatale.

"E’ stato un grande amico – ha ricordato l’avvocato ed ex sindaco Alessandro Antichi che volle la sua nomina alla San Lorenzo – ha trasformato la cooperativa delle tumulazioni di Sterpeto in una vera e propria Partecipata. Fu una delle prime società In House. La sua fu una gestione eccellente, produceva utili, era una sorta di cassaforte del Comune".

Profondo e commovente il ricordo dell’architetto Massimo Felicioni sulla sua pagina facebook: "Sei stato un grande uomo e un prezioso amico ed io non potevo esimermi di salutarti pubblicamente con lo stesso valore da uomini leali e fortunati quali siamo sempre stati. Riposa in pace tra le braccia del Signore".