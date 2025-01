Lutto al Camping Etruria, è morta Simonetta

CASTIGLIONE

Lutto a Castiglione della Pescaia: è morta Simonetta Ceni (foto), 61 anni, la storica titolare del Camping Internazionale Etruria, fondato da suo padre Marino nel 1965. A portarla via un male incurabile. Simonetta Ceni era la storica anima del Camping gestito insieme al marito dal 1997. Era il suo sorriso quello riconosciuto dai clienti di tutte le età che la conoscevano e la stimavano per tutto quello che faceva per loro.

"Non riusciamo a trovare le parole – si legge nella pagina Facebook del Camping – Oggi è un giorno di grande dolore per tutti noi. Simonetta ci ha lasciati. Non era solo il volto del Camping Etruria, era la sua anima. La sua presenza luminosa, la sua energia contagiosa e il suo amore per questo luogo hanno trasformato il Camping Etruria in una seconda casa per tanti di voi. Era più di una guida: era un’amica, un punto di riferimento".

La lettera di commiato prosegue: "Il vuoto che lascia è immenso, ma anche la sua eredità lo è. Le sue risate, la sua dedizione e il suo calore resteranno scolpiti nella memoria di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. Simonetta vivrà per sempre nei nostri cuori e nel cuore di tutti voi".

I funerali di Simonetta si celebreranno oggi a Dicomano, dove la donna risiedeva.