Lutto a Sorano: scomparsa di Liliano Scalabrelli, ex presidente Coldiretti

Lutto a Sorano per la scomparsa di Liliano Scalabrelli, vittima di un incidente in campagna mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà.

A ricordare il 72enne anche Coldiretti Grosseto che fatica a trovare le parole di fronte alla tragica morte dell’ex presidente della sezione di Sorano e storico allevatore di Grotte Cavalieri.

"Ci stringiamo alla famiglia in questo giorno buio che priva tutti noi del suo sorriso e della sua presenza" – scrive il presidente di Coldiretti Grosseto, Simone Castelli –. "A nome della nostra associazione, della direzione, del consiglio e di tutti i soci le più sincere condoglianze. Liliano mancherà a tutti noi".

La salma è a disposizione delle autorità. Scalabrelli aveva avuto anche un passato da politico locale. Era stato infatti sia consigliere comunale che assessore alla Comunità Montana. Chi lo conosceva ricorda il carattere buono e pacato dell’uomo.