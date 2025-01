"L’urna di Caravaggio potrebbe essere sistemata sotto al bastione S.Barbara"

"La proposta di mettere la tomba del Caravaggio al vecchio camposanto sopra Porto Ercole non mi ha emozionato, ma sentiremo il parere dei portoercolesi. Al momento il progetto è di metterla sotto il Bastione Santa Barbara".

Questo, in sintesi, il pensiero del sindaco Arturo Cerulli in merito all’idea espressa in questi giorni – e riportata su La Nazione – di spostare l’urna monumentale del pittore dal cimitero al vecchio camposanto avanzata da Lorenzo Fusini e Marco Martens.

Il 18 luglio 1610 il pittore è morto a Porto Ercole. Le ossa del Merisi, dopo la ricerca portata avanti dall’equipe di Silvano Vinceti che le aveva certificate all’85%, vennero appunto riposte in un monumento, posizionate poi dalla precedente giunta Cerulli all’interno del paese. Sono poi state spostate durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Francesco Borghini, nel cimitero di Porto Ercole, ma il sindaco Arturo Cerulli ha già espresso di voler trovare altra sistemazione. Che potrebbe comunque non essere quella del camposanto.

"Francamente non mi sembra una proposta perseguibile – dice Cerulli –, ma ne prenderemo atto e ne parleremo in giunta e anche con i portoercolesi. Pensare di fare un mausoleo in quella zona non è un’idea che trovo attrattiva, abbiamo già un nostro progetto sul dove posizionarlo, non vedo l’ora di riuscire a chiudere il dibattito e prendere la decisione. Certamente non deve però stare dove si trova adesso. Noi vogliamo metterlo sotto il bastione Santa Barbara, in fondo alla passeggiata di Porto Ercole. Zona che stiamo riqualificando e in cui stiamo facendo i nuovi bagni pubblici. In quell’area ci starebbe bene, per completare e dare spazio a una parte di Porto Ercole anche poco frequentata".

Le tempistiche sono però frenate dalle tante operazioni che il Comune sta portando avanti.

"Anche sull’ex asilo Ricasoli abbiamo un po’ rallentato – sottolinea il sindaco – perché abbiamo tanta carne al fuoco: dalla strada Panoramica alla pista di atletica alle Piane, la ciclabile, il piano operativo e strutturale, il problema dei pontili, l’ex Aeronautica. Argomenti complessi a cui dobbiamo pensare, stiamo facendo le conferenze di servizi. Comunque ogni idea è valida e non va scarta a priori, va discussa a prescindere".

Andrea Capitani