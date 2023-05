"L’urbanistica sarà importante"

Arturo Cerulli non ha perso tempo e si è già messo al lavoro, dopo essere rientrato nel palazzo comunale dalla porta principale.

Cerulli, intanto congratulazioni. Come ha festeggiato e a chi dedica la vittoria?

"Abbiamo festeggiato in tanti, mangiando una pizza in un ristorante sul Molo. Stiamo pensando di organizzare una festa nel giardino di casa mia. La vittoria invece la dedico alla mamma".

La legge elettorale aveva interrotto il suo mandato dopo 10 anni. Adesso tutto torna come era prima del 2018. Che lavoro la aspetta?

"Mi presento con una squadra rinnovata. Si riparte sicuramente dal 2018, ma anche dopo cinque anni di opposizione. Con più esperienza e con la consapevolezza degli errori fatti nei 10 anni precedenti. E tante novità sulle persone a me vicine". Ha detto che ci sarà da mettere mano all’urbanistica per sviluppare l’Argentario. In che modo andrà fatto?

"La nostra proposta è soprattutto di sviluppo economico e per questo l’urbanistica è cruciale. Nell’immediato ci sarà da pensare alla stagione imminente, ma alla lunga conta la parte progettuale. Penso anche all’ex Aeronautica, alle rotatorie da fare, a tanti progetti nuovi su Porto Ercole e alla sua portualità".

Nei dieci anni da sindaco è stato un primo cittadino molto presente tra le strade. Sarà ancora così? "Sicuramente l’età e l’esperienza mi faranno agire in un certo modo. E darò più importanza ai rapporti con gli altri enti, quindi potrei andare più spesso anche a Firenze, Siena o Roma".

Anticipazioni sulla giunta?

"Il vicesindaco sarà Michele Lubrano. Come assessori ci saranno Chiara Orsini e Michele Vaiani. Sugli altri due elementi valuteremo se prendere degli esterni, mentre altri eletti devono fare prima esperienza".

Andrea Capitani