Lupo avvistato nell’Oasi del Wwf della Laguna di Orbetello

I lupi nell’Oasi della laguna di Orbetello e in Feniglia ci sono ancora. Una presenza costante, dimostrata dalle ultime spettacolari immagini fornite ieri dal Wwf in occasione della giornata mondiale della biodiversità, registrate appena pochi giorni fa con le fototrappole per il progetto di monitoraggio dei mammiferi della fondazione Ethoikos. Un bellissimo esemplare, un maschio adulto a riposo catturato di schiena, che guarda la laguna sul versante di ponente.

"I lupi, oltre che nell’oasi della Laguna di Orbetello, si trovano anche in quella di Burano – chiarisce Adriano Argenio, direttore dell’oasi Wwf Burano e Orbetello –. Sono state posizionate le fototrappole e abbiamo filmato i lupi in tutte e due le oasi. La presenza del lupo è importante, ci segnala che c’è un alto tasso di biodiversità. Oggi (ieri, ndr) è la giornata mondiale della biodiversità e la festeggiamo con un video particolare, che trasmette un’emozione unica. Nel tempo ne abbiamo visti altri, anche se è difficile dire quanti siano, ma sono una presenza fissa e ci sono diversi branchi".

La presenza dei lupi, nell’area dell’oasi della Laguna di Orbetello e in Feniglia, venne notata per la prima volta nel 2017. Qualche tempo dopo nacque anche una cucciolata e, stando ai continui monitoraggi, sono ormai un segno distintivo della biodiversità. In questa zona, per quanto riguarda la Feniglia, cacciano perlopiù cinghiali e daini, con questi ultimi che si sono ridotti nel tempo. "In Feniglia il passaggio e la presenza dei lupi è più o meno costante – spiega il comandante del reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica Giovanni Quilghini –. Non creano problemi, non ci sono attività zootecniche e situazioni di conflitto in questa zona. Il lupo ha un "home range" piuttosto ampio, non si può racchiudere solo in Feniglia, ma può girare per chilometri".

Andrea Capitani