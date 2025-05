Luoghi del tempo. Appuntamento a Giuncarico

GIUNCARICOSeconda giornata de "I luoghi del tempo", oggi a Giuncarico con Franco Cardini, l’ensemble Ars Regia e Fabiola Favilli. Prosegue il programma della quindicesima edizione della rassegna, con un appuntamento all’insegna della storia che si aprirà alle 18. Sarà la presidente del Parco delle Colline Metallifere, Fabiola Favilli, ad inaugurare la giornata a Giuncarico, con una passeggiata dedicata alla scoperta del borgo. Seguita, alle 18,30, da uno degli ospiti più attesi della rassegna, il professore Franco Cardini, che dedicherà il proprio intervento al "Medioevo nelle Colline Metallifere". Alle 19,15 seguirà il concerto di Ars Regia, ensemble di musica barocca, che nasce nel contesto del "Festival delle Viole" di Gerfalco, primo festival in Italia dedicato alla Viola da Gamba che dal 2011, sotto la guida di Alessandro Pierini, anima il piccolo borgo medievale con concerti, workshop corsi di perfezionamento. Il programma si chiuderà alle 20, come da tradizione del festival, con l’aperitivo offerto in collaborazione con Melosgrano. Confermata anche quest’anno la presenza del Bibliobus, rifornito dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della rete Grobac; un fondamentale elemento di promozione della lettura ma anche della rete delle biblioteche della Maremma che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali. I luoghi del tempo è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino, con il contributo di Fondazione Cr Firenze e con main sponsor Conad. "I luoghi del tempo" proseguirà poi il 30 maggio con altre cinque giornate di spettacolo e incontri, per chiudersi il 13 giugno; tutto esaurito per la giornata con Stefano Mancuso, il 30 maggio all’Oasi Wwf della Giannella. Il progetto conserva la propria filosofia originaria nel desiderio di unire le arti dello spettacolo e la letteratura con la valorizzazione del territorio in ogni suo aspetto.