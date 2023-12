Luminarie natalizie: "Grande collaborazione"

Ad Orbetello sono tornate le luminarie natalizie e ad arricchire l’addobbo del centro storico non poteva mancare il contributo dei commercianti che hanno allestito esterni e vetrine.

Ai commercianti va il ringraziamento del direttivo del Ccn. "Ringraziamo tutte le attività – dice il presidente Fabrizio Bellucci – che quest’anno, di propria iniziativa, hanno investito molte energie nell’allestire gli esterni e le vetrine".

Il tema scelto come filo conduttore dal Ccn è stato il riutilizzo di vecchie sedie "arricchite – aggiunge Bellucci – da splendide composizioni di piante. Un ringraziamento particolare va al negozio di fiori e piante di Elisabetta e Valeria".

Dopo tantissimi anni di assenza, in piazza Eroe dei Due Mondi è tornato l’albero di Natale: "Si tratta di un cedro libanese di oltre 7 metri – dice ancora Bellucci – fornito dal Vivaio Tosi che ci ha assicurato la certificazione green della pianta. Oltre al contributo del Ccn, un grazie particolare va al nostro sponsor Conad City di Orbetello e al Comune che ha provveduto alla sua illuminazione".

"Ringraziamo i commercianti – dice l’assessora Maddalena Ottali – che, come hanno fatto per Gustatus, si sono stretti in un grande abbraccio di collaborazione. Collaborazione, confronto, dialogo: è questa la linea che intendo seguire".